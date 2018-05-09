السعودية تعترض صاروخاً باليستياً باتجاه جازان

الشارقة 24 – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة 7:18 من صباح اليوم الأربعاء، اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية "محافظة صعدة" باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة "جازان"، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيات الحوثية بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.