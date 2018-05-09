قصف صاروخي صهيوني على موقع إيراني جنوب دمشق

من هجمات الكيان الصهيوني على مواقع سورية، أرشيفية

الشارقة 24 - د ب أ :

ذكرت مصادر في المعارضة السورية أن صواريخ تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت، الثلاثاء، قاعدة إيرانية جنوب العاصمة دمشق.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " صواريخ استهدفت جبل المانع جنوب شرقى بلدة الكسوة على مسافة 15 كيلومتر جنوب العاصمة السورية دمشق والذي يعد أكبر قاعدة للقوات الإيرانية في المنطقة وأن ألسنة النار تتصاعد من الموقع الذي تم استهدافه".

وأكد سكان محليون في بلدة الكسوة أن عدداً من سيارات الإسعاف سمعت وهي تتجه من بلدة الكسوة باتجاه مشفى السلام على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق".

وأضاف السكان أن أحد الصواريخ الذي تعاملت معه الدفاعات الجوية السورية سقط في منطقة المعامل جنوب بلدة الكسوة.

وكان مصدر عسكري سوري قال في وقت سابق لـ (د. ب. أ) إن" الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين تابعين للاحتلال الإسرائيلي ودمرتهما في منطقة الكسوة بريف دمشق".