الزياني يرحب بقرار ترامب بانسحاب أميركا من الاتفاق النووي الإيراني

الشارقة 24 – واس:

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن ترحيبه بما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقراره بانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العقوبات المفروضة عليها، وفرض عقوبات جديدة مشددة.

وقال معاليه: إن الموقف الذي اتخذه الرئيس الأميركي موقف شجاع جاء رغبة منه في ضمان خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ورداً على سياسات إيران العدائية في المنطقة، والقائمة على التوسع والهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ورعاية ودعم التنظيمات الإرهابية، ومواصلة تطوير برنامجها للصواريخ البالستية، في مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وبما يهدد أمن واستقرار المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى مشاركة الولايات المتحدة في موقفها الحازم من الاتفاق حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين.