السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

الشارقة 24 – واس:

أعلنت المملكة العربية السعودية، ترحيبها ودعمها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران، والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي.

وقالت إن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة " 5 + 1 "، كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلا أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة بما في ذلك "حزب الله" و"ميليشيا الحوثي"، التي استخدمت القدرات التي نقلتها إليها إيران في استهداف المدنيين في المملكة واليمن، والتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن.

وأكدت الرياض مجدداً تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية التي سبق أن أعلن عنها الرئيس الأميركي تجاه إيران، معربة عن الأمل بأن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً وموحداً تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها للجماعات الإرهابية، خاصة "حزب الله" و"ميليشيا الحوثي"، ودعمها لنظام الأسد والذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه، والتي أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية.