"تنفيذي وزراء الإعلام العرب" يُمهد للاجتماع الوزاري في القاهرة

الشارقة 24 – وام:

رفع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في ختام أعمال دورته التاسعة اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية مشاريع القرارات للمجلس الوزاري في دورته الـ 49 المقررة غداً الأربعاء للنظر في اعتمادها.

وصرح المستشار فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، بأن "تنفيذي مجلس وزراء الإعلام العرب"، برئاسة عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي رحب بالخطة الإعلامية الدولية التي أقرتها القمة العربية للتصدي للقرار الأميركي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وقال إن المكتب التنفيذي أكد على أهمية دعم القضية الفلسطينية ودعوة وزارات الإعلام العربية للتأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

وأضاف الغويل أن "تنفيذي مجلس الوزراء العرب" دعا في توصياته وزارات الإعلام العربية لنقل ما يجري في الأراضي الفلسطينية ومنح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة حتى يطلع العالم على حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها، وكذلك تسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية وانتهاكه للقوانين والشرائع الدولية.

ودعا المكتب مجددا أجهزة الإعلام العربية لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم مدينة القدس المحتلة وتخصيص برامج إعلامية حول مدينة القدس ومواطنيها وكشف ما تتعرض له المدينة من أخطار التهويد.

كما رحب المكتب بالمشاركة العربية كضيف شرف في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، تأكيداً على الدور الثقافي العربي الجماعي في خدمة العمل العربي المشترك.