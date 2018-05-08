الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية لـ "داعش"

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان، الثلاثاء، أن القوى الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسبانية، ألقت القبض على ثلاثة عناصر إرهابية بمدينة الفنيدق، تزامناً مع إيقاف عنصرين آخرين بمدينة بلباو الإسبانية يحملان الجنسيتين المغربية والسنغالية.

وقالت إن عملية التفتيش، أسفرت عن ضبط أسلحة بيضاء وسترات عسكرية وأجهزة إلكترونية.

وأضاف البيان، أن التحريات الأولية بينت أن أعضاء هذه الخلية تتراوح أعمارهم بين 22 و33 عاماً ينتمون لتنظيم "داعش".

وتقول السلطات المغربية إنها تنهج سياسة أمنية استباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية، وأعلنت عن ضبط عشرات الخلايا الإرهابية منذ عام 2002.