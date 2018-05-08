الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح جندي أدين بقتل فلسطيني جريح

الشارقة 24 – وام:

أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، سراح الجندي القاتل إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، في تل رميدة بالخليل، أمام عدسة الكاميرا، عندما كان الأخير مصاباً على الأرض ولا يستطيع الحركة.

وأخلت شرطة الاحتلال سراحه، بعد ما نال عفواً عن ثلث المدة التي قضتها المحكمة عليه، إذ حكم عليه بالسجن الفعلي مدة 14 شهراً فقط.

وكانت المحكمة العسكرية قضت بالسجن الفعلي مدة 18 شهراً بحق الجندي القاتل، ورفضت المحكمة الطعن، الذي قدمه أزاريا كما رفضت استئناف الادعاء العسكري.

وفي سبتمبر الماضي، قرر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي غادي آيزنكوت، خفض عقوبة الجندي القاتل مدة 4 أشهر.