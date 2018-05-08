حفتر يعلن "ساعة الصفر" لحملة تحرير مدينة درنة بشرق ليبيا

الشارقة 24 - رويترز:

أعلن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر بدء عمليات عسكرية لتحرير درنة، الإثنين، بعد أن اشتبكت قواته مع مناوئين على مشارف تلك المدينة الواقعة في شرق ليبيا.

وقال حفتر في كلمة خلال عرض عسكري في بنغازي إن "ساعة الصفر لتحرير درنة قد دقت. وقواتكم تدك معاقل الإرهابيين فيها بعدما أصدرنا قوانين صارمة لتجنب المدنيين".

وأضاف "المساعي السلمية لمدينة درنة استمرت أكثر من 3 سنوات بواسطة عقلاء المدينة ونشطاء من شباب لنجنبها ويلات الحرب حتى بلغت تلك المساعي طريقاً مسدوداً".

ودرنة هي آخر معقل رئيسي للمعارضين للجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر في شرق ليبيا.