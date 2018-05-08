المالكي يستعرض العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن

الشارقة 24 – واس:

استعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وموقف العمليات لإعادة الأمل لدعم الشرعية بالداخل اليمني والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، واستهداف القدرات الحوثية بالداخل اليمني ومقابل الحدود السعودية، مبيناً أن وفداً عسكرياً سعودياً عالي المستوى قام بزيارة جزيرة سقطرى للالتقاء برئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وكذلك أعضاء الحكومة المحلية للجزيرة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق الشامل والمشترك بين التحالف والحكومة اليمنية حيث يؤكد التحالف للحكومة اليمنية الشرعية على توحد الأهداف والرؤى التي انطلقت من أجلها عاصفة الحزم وإعادة الأمل حتى تحرير الأراضي اليمنية كافة وإعادة الشرعية.

وتطرق العقيد المالكي إلى برنامج الأغذية العالمي لمنظمة الصحة العالمية في ظل الجهود المقدمة من تحالف دعم الشرعية في استمرار لجهود العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن والتي تم تسليم المبلغ الذي قدم من التحالف إلى الأمم المتحدة، ويبلغ عدد المنافذ الإغاثية في اليمن سواءً الجوية أو البحرية أو البرية 22 منفذاً تعمل بطاقتها الاستيعابية كافة، من إعطاء التصاريح البحرية الصادرة من خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية وكذلك جميع أنواع التصاريح، كما بلغ عدد أوامر عدم الاستهداف حتى اليوم 9248 ، ومجموع التصاريح بكافة أنواعها 23257 تصريحاً .

كما بلغ عدد تصاريح السفن من خلية الإجلاء للسفن المتوجهة إلى ميناء الحديدة 10 تصاريح، كما بلغت التصاريح الصادرة للمطارات اليمنية في الفترة 92 رحلة جوية، وعدد الركاب 10030 راكباً، والمنافذ البرية عدد التصاريح 12 تصريحاً، والموانئ البحرية لعدد 10 موانئ يمنية بـ 77، والسفن التجارية المتواجدة في الموانئ اليمنية ومناطق رمي المخطاف سواءً كانت الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية أو الموانئ الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بالحديدة بعدد 7 والصليف عدد 2 وعدن والمكلا والمخا .

ونوه إلى أن الميليشيا الحوثية تتعمد عرقلة توجه السفن إلى الموانئ الخاضعة تحت سيطرتها، وتم الإشارة وذكر ذلك للكثير من المنظمات الغير حكومية وكذلك منظمات الأمم المتحدة.

وأشار العقيد المالكي إلى خطط العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن حتى 7 مايو حيث بلغ عدد من المستفيدين اليمنيين 3.709.972 مستفيداً من المساعدات والمشتقات النفطية والرحالات، ولا يوجد أي تفرقة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو المناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين، مضيفاً أنه من المشاريع التي يتم تنفيذها إعادة تأهيل طريق قعطبة الضالع الذي تم توقيع المناقصة قبل أكثر من شهرين وبدأ تنفيذ الطريق بتكلفة 5 ملايين دولار، والبدء في تنفيذ الطريق الواصل من عدن إلى قعطبة ضمن الجهود للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وكذلك دعم الاقتصاد اليمني .

وبين أن الحكومة اليمنية ذكرت سابقاً أن الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران قامت بقتل وجرح 40 ألف مدنياً وشمل ذلك 13 ألف قتيل من المدنيين و27 ألف جريح، وكذلك تعيق ميليشيا الحوثية جهود منظمات الأمم المتحدة لبدء إعطاء لقاحات الكوليرا مما يوضح انتهاك الميليشيات الحوثية التابعة لإيران للقانون الدولي.