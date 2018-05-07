شكري: محادثات سد النهضة فشلت في كسر الجمود

الشارقة 24 – رويترز:

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الإثنين، في القاهرة نظيره الأوغندي سام كوتيسا.

وقال شكري في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوغندي، إن اجتماعاً فنياً عُقد قبل يومين في أديس أبابا، وضم وزراء الري وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، فشل في كسر الجمود الذي يعتري المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف شكري أن إثيوبيا والسودان، مازالا يتحفظان على التقرير المبدئي الذي أعده المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بآثار سد النهضة.

وقال شكري "هناك دائماً من قبل مصر استعداد ورغبة، وكان هناك طرح لعدد من الأطروحات التي قد تؤدى إلى كسر هذا الجمود... الموضوع علمي، موضوع غير قابل للتأويل السياسي، ويجب الاعتماد على العلم والقبول بما يتم استخلاصه بوسائل علمية موضوعية بعيدا عن التحيز".

وهناك خلافات بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة الذي تقول أديس أبابا إنه يهدف إلى توليد الكهرباء ويتكلف أربعة مليارات دولار، وتخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل.