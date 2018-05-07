الحريري: الانتخابات أعطت تيار المستقبل 21 نائباً

الشارقة 24 – وكالات:

صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بأن الانتخابات التي شهدتها لبنان يوم أمس الأحد، أعطت تيار المستقبل كتلة من 21 نائباً، ما يعني أن التيار خسر ثلث المقاعد التي فاز بها في آخر انتخابات.

وكان التيار فاز بـ 33 مقعداً في انتخابات عام 2009.

وقال الحريري في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، إن المجتمع الدولي يجب أن ينظر لنتائج الانتخابات اللبنانية بإيجابية شديدة.

وشدد على أن إجراء لبنان للانتخابات يعد إنجازاً بحد ذاته، وشدد على أن المرحلة القادمة تحمل تحديات كبيرة.

وعما إذا ما كان مستعداً لتشكيل الحكومة القادمة، قال الحريري "في حال كُلفت لرئاسة الحكومة، لن أقبل أن يضع أحد شروطاً علي، وإن ما لم يعجبني الوضع في المرحلة المقبلة سأغادر منصبي".