متطوعو "نبضة أمل" يجمعون القمامة بدلاً من الانتخاب بلبنان

الشارقة 24 – رويترز:

في الوقت الذي تكتظ فيه مراكز الاقتراع في لبنان بالناخبين الذين توجهوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي طال انتظارها، تدعو مجموعة من المواطنين في مدينة طرابلس إلى شيء مختلف.

"نبضة أمل" هي جماعة خيرية قام أعضاؤها بتنظيم رحلة لتنظيف شاطئ المدينة من القمامة بدلاً من المشاركة في الانتخابات، في خطوة يظهرون بها استياءهم من الأوضاع السياسية الحالية.

المجموعة التي تأسست منذ عام تقريباً، تهدف لخدمة المجتمع من خلال الجهود الإنسانية والأنشطة الموجهة نحو البيئة، كما تقول دعاء غسان من الفريق.

وانتشرت مدافن القمامة ومقالب النفايات التي كثيراً ما يشار إليها بتسمية "جبال القمامة" في جميع أنحاء لبنان منذ التسعينيات.

وبلغت الفوضى ذروتها عام 2015 عندما توقف مكب القمامة الرئيسي في العاصمة، بعد أن تجاوز عمره الافتراضي ولم يعد قادراً على سد الحاجة.

قال عبد الرحمن رعد مؤسس مشارك: "إن ما تقوم المجموعة به هو رسالة تعبير عن رفضهم أي تجمع سياسي".

وتجرى الانتخابات وفقاً لنظام انتخابي جديد يمثل تحولاً من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي، ما أصاب بعض الناخبين بالحيرة وجعل من غير الممكن التنبؤ بنتيجة المنافسة على مقاعد كانت مضمونة في السابق، لكنه يبقي على نظام تقاسم السلطة على أساس طائفي.

وينظر إلى الانتخابات في لبنان على أنها مهمة للاستقرار الاقتصادي، لكن من غير المرجح أن تغير موازين القوى في البلاد بشكل عام.