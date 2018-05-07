السعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه نجران

الشارقة 24 – وام:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة الثامنة وسبعة وأربعين دقيقة من مساء الأحد، رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخين أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية شمال محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة.

وأضاف، أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة نجران بطريقة متعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأوضح المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراضهما، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو أضرار.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لانتهاك القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.