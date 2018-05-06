أبو الغيط: العمل العربي المشترك أفشل ترشح "الكيان" لمجلس الأمن

الشارقة 24 – وام:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجهود السياسية المنهجية للجامعة والاتصالات الدبلوماسية العربية المكثفة، أفضت كلها إلى إرغام الكيان الصهيوني على سحب ترشيحه لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن والتراجع عن خوض سباق الانتخابات التي ستجرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو القادم لاختيار الأعضاء الجدد في المجلس لعامي 2019 و2020.

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة محمود عفيفي في تصريح صحافي، أن الجامعة العربية اضطلعت بدور نشط ومركزي في صياغة وتنسيق العمل العربي المشترك بهدف إفشال الترشيح الإسرائيلي على طول الخط والحيلولة دون حصولها على الأصوات التي كانت ستؤهلها للانضمام إلى الجهاز الأممي الأعلى والأهم المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدولي.

وقال إن خطة العمل المتكاملة التي بلورتها الجامعة العربية لتنسيق الجهد العربي للتصدي لترشح الكيان الصهيوني، ارتكزت على القيام بحملة دبلوماسية موسعة ورفيعة المستوى لإثناء الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن التصويت لصالح الاحتلال الإسرائيلي وفضح ممارساته العدوانية والاستعمارية التي ينتهجها بصفته القوة الوحيدة القائمة بالاحتلال على مستوى العالم – التي تجعلها في حالة عدم امتثال دائم لقرارات الشرعية الدولية وأحكام ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.