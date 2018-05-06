الحريري يدعو اللبنانيين للتصويت في الانتخابات البرلمانية

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت أرقام أصدرتها وزارة الداخلية اللبنانية، أن نسبة الاقتراع في الانتخابات اللبنانية لبنان حتى منتصف نهار الأحد بلغت 24.47 في المائة، وتستمر عمليات الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء "1600 بتوقيت جرينتش"، ومن المتوقع بدء إعلان النتائج غير الرسمية أثناء الليل.

وأدلى رئيس الوزراء اللبناني والمرشح للانتخابات البرلمانية سعد الحريري بصوته في مركز اقتراع في بيروت اليوم الأحد وذلك في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ تسع سنوات، ودعا اللبنانيين للمشاركة في التصويت.

وقال الحريري "إن شاء الله يعني.. كل مواطن لبناني يجب عليه أنه يقدم على هذه الانتخابات ليؤدي واجبه الوطني.. ليصوت للناس اللي بده أياهم.. وهذا الشيء اللي بيخلي البلد بعافية".

وبدأت عملية الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية تمهيداً لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ نحو عقد، في عملية لا يتوقع أن تغير من طبيعة التوازنات بين القوى التقليدية.

ويتنافس 597 مرشحاً بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 لائحة.