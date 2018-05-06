الأولى منذ عام 2011

إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات البلدية بتونس

  • الأحد 06, مايو 2018 في 8:04 م
  • ناخبون يصطفون أمام مركز للاقتراع في الانتخابات البلدية في العاصمة تونس
    ناخبون يصطفون أمام مركز للاقتراع في الانتخابات البلدية في العاصمة تونس
شهدت مراكز الاقتراع في تونس صباح اليوم الأحد إقبالاً ضعيفاً من الناخبين في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ عام 2011 .
الشارقة 24 – رويترز:
 
بدأ التونسيون الأحد الإدلاء بأصواتهم بحماسة في أول انتخابات بلدية تجري في البلاد منذ 2011.
 
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة عند حدود الساعة العاشرة صباحاً "09.00 ت غ" بلغت نحو 4.5 في المئة.
 
كما قررت هيئة الانتخاب في بيان نشرته على موقعها تقليص ساعات فتح 172 مركز اقتراع لتفتح من التاسعة صباحاً "08.00 ت غ" وتغلق الرابعة مساء "15.00 ت غ" في محافظات حدودية هي الكاف وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين. 
 
ويتولى نحو 60 ألف عنصر من قوات الأمن والجيش لتأمين عمليات الاقتراع.