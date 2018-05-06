إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات البلدية بتونس

الشارقة 24 – رويترز:
بدأ التونسيون الأحد الإدلاء بأصواتهم بحماسة في أول انتخابات بلدية تجري في البلاد منذ 2011.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة عند حدود الساعة العاشرة صباحاً "09.00 ت غ" بلغت نحو 4.5 في المئة.
كما قررت هيئة الانتخاب في بيان نشرته على موقعها تقليص ساعات فتح 172 مركز اقتراع لتفتح من التاسعة صباحاً "08.00 ت غ" وتغلق الرابعة مساء "15.00 ت غ" في محافظات حدودية هي الكاف وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين.
ويتولى نحو 60 ألف عنصر من قوات الأمن والجيش لتأمين عمليات الاقتراع.