إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات البلدية بتونس

ناخبون يصطفون أمام مركز للاقتراع في الانتخابات البلدية في العاصمة تونس

الشارقة 24 – رويترز:

بدأ التونسيون الأحد الإدلاء بأصواتهم بحماسة في أول انتخابات بلدية تجري في البلاد منذ 2011.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة عند حدود الساعة العاشرة صباحاً "09.00 ت غ" بلغت نحو 4.5 في المئة.

كما قررت هيئة الانتخاب في بيان نشرته على موقعها تقليص ساعات فتح 172 مركز اقتراع لتفتح من التاسعة صباحاً "08.00 ت غ" وتغلق الرابعة مساء "15.00 ت غ" في محافظات حدودية هي الكاف وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين.

ويتولى نحو 60 ألف عنصر من قوات الأمن والجيش لتأمين عمليات الاقتراع.