"ألوية العمالقة" اليمنية تسيطر على مفرق المخا غرب تعز

الشارقة 24- وام:

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، سيطرت قوات "ألوية العمالقة" اليمنية، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية على مفرق المخا غرب تعز، وفرضت سيطرتها الكاملة على المنطقة ونجحت في تصفية جيوب وأوكار ميليشيات الحوثي، والسيطرة على سلسلة جبلية مطلة على الطريق الرئيسي كانت تتمركز فيها قناصة ميليشيات الحوثي والتبة السوداء، وذلك بدعم من المقاومة الوطنية اليمنية و " التهامية" لتضييق الخناق على مسلحي الحوثي وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات وفرارهم من جبهات القتال.

وتواصل قوات " ألوية العمالقة " تقدمها الميداني نحو مفرق البرح الذي يعد بوابة العمليات العسكرية باتجاه تعز من المحور الغربي وتحريره سيقطع خطوط إمداد الميليشيات بين البرح و مقبنة في عملية عسكرية قاصمة لميليشيات الحوثي، أسفرت عن مصرع عدد كبير من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية ممن يديرون المعارك.

فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على تجمعات ومواقع تمركز ميليشيات الحوثي الإيرانية بمحور الساحل الغربي، أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات والتعزيزات العسكرية التابعة للميليشيات ومصرع العشرات من عناصرها.

وقال مصدر في " ألوية العمالقة " اليمنية، إن المواجهات تدور حالياً في مفرق البرح، وذلك بعد إحكام السيطرة على مفرق المخا وسط تكبد الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح وتقدمها بمعنويات عالية للسيطرة الكاملة على مفرق البرح.

تجدر الإشارة إلى أن محور الساحل الغربي لليمن، يشهد عملية عسكرية واسعة باتجاه مفرق " المخا - البرح" غربي محافظة تعز للسيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية واستكمالاً لتحرير وتأمين الساحل الغربي، وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية، وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.