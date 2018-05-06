في ‏منطقة صرواح

الجيش اليمني يستعيد موقعين غرب مأرب ‏

  • الأحد 06, مايو 2018 في 12:42 م
  • عناصر من الجيش اليمنية، أرشيفية
    عناصر من الجيش اليمنية، أرشيفية
سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، على موقعين ‏جديدين في ‏منطقة صرواح التابعة لمحافظة مأرب ‏عقب معارك ‏ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومة من إيران.‏
الشارقة 24 – واس:
 
فرضت قوات الجيش الوطني اليمني، سيطرتها على موقعين ‏جديدين في ‏منطقة صرواح التابعة لمحافظة مأرب ‏عقب معارك ‏ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومة من إيران.‏
 
وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد ‏موقعين ‏كانت تتمركز فيهما الميليشيا جنوب تبة ‏المطار ‏بصرواح.‏
 
وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن تحرير الموقعين جاء ‏إثر هجوم ‏شنته قوات الجيش مستهدفاً مناطق تمركز ‏الميليشيا ‏بصرواح غرب مأرب.‏
 
ولقي عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية مصرعهم ‏وجرح ‏آخرين في تلك المواجهات، فيما لاذ الباقون ‏بالفرار ‏مخلفين ورائهم جثث قتلاهم وعتاد وأسلحة.‏
 
وتشهد جبهات صرواح مواجهات مستمرة منذ ‏3 ‏سنوات حيث مثلت منطقة استنزاف للميليشيا ‏الانقلابية ‏التي تكبدت فيها خسائر كبيرة بالأرواح ‏والعتاد.‏