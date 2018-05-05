قوات الجيش الليبي تتقدم نحو محاور مدينة درنة

الشارقة 24 - د ب أ:

أكد عبد الكريم صبرة المسؤول الإعلامي لعمليات عمر المختار درنة تقدم القوات المسلحة الليبية نحو أهم مواقع في درنة وهو محور سيدي عزيز شرق المدينة، مؤكداً أسر عدد من الإرهابيين.

كما أكد صبرة "سيطرة القوات المسلحة على مواقع جديدة في محور الحلية جنوب درنة بحوالي 10 كيلومتر أو أكثر"، حسبما ذكر، السبت، موقع بوابة أفريقيا الإخبارية".

وأشار إلى تواصل ضربات سلاح الجو الليبي لمواقع مختلفة للإرهابين بدرنة، مؤكداً أيضاً وصول عدد من الكتائب للانضمام للقتال بالمدينة.

وتخضع مدينة درنة لسيطرة مجموعات متطرفة مسلحة تسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها"، لا تعترف بأيٍّ من الأجسام السياسية القائمة في ليبيا.

يشار إلى أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، يفرض حصاراً خانقاً على مدينة درنة.

وتحول الجيش إلى درنة بعد تطهير مدينة بنغازي في منتصف العام الماضي مما يسمى "مجلس شورى ثوار بنغازي".