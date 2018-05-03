"حقوق الإنسان اليمنية" تدعو إلى وضع حد لانتهاكات الانقلابيين لحقوق الصحافة

الشارقة 24 – واس:

طالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية اليوم الخميس، الصحافيين والإعلاميين والمجتمع المدني والناشطين، إلى إطلاق حملة مناصرة تهدف إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الصحافة والصحافيين.

وطالبت الوزارة في بيان، بالضغط من أجل الإفراج فوراً وبسلام عن المعتقلين والمخفيين منهم، مشيرة إلى أن المليشيات جعلت الصحفيين أهدافاً مشروعة لها يتم استهدافهم بشكل متعمد.

ولفتت الانتباه إلى أنها ستقوم برصد وتوثيق كافة الانتهاكات وإحالتها للقضاء لملاحقة مرتكبيها وإنزال العقوبات المستحقة والقانونية بهم.