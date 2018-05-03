آبي أحمد: حصة مصر من مياه النيل لن تتغير

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قال رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد الخميس في الخرطوم إن سد النهضة لن يلحق ضرراً بحصة مصر التي تعبر عن قلقها حيال مضاعفات هذا المشروع.

جاء ذلك عقب مباحثات أجراها في الخرطوم مع الرئيس السوداني عمر البشير، خلال زيارة استمرت يومين هي الأولى للسودان بعد توليه منصبه.

وقال أحمد للصحافيين في بيان صحافي مشترك "من وجهة نظرنا، فان المشروع مفيد للدول الثلاث، الأمر الأكثر اهمية هو تقليل أضراره وهذا ما نعمل عليه بكل مسؤولية".

من جهته، جدد البشير دعم الخرطوم بناء السد قائلاً "نحن متأكدون من أن حصة مصر من مياه النيل مضمونة ومحفوظة".