مقاتلو المعارضة يبدأون الانسحاب من جنوب دمشق

الشارقة 24 – رويترز:

في إطار الحملة الحكومية لإخراج مقاتلي المعارضة من جيوبهم المحاصرة المتبقية منذ إخراجهم من الغوطة الشرقية الشهر الماضي، بدأ مقاتلو المعارضة السورية الخميس، الانسحاب من جيب في جنوب دمشق يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يغادر نحو خمسة آلاف مقاتل وأسرهم إلى مناطق في شمال سوريا.

والجيبان في جنوب دمشق وقرب حمص هما المنطقتان الوحيدتان المحاصرتان اللتان لا تزالان تحت سيطرة المعارضة.

وتهيمن المعارضة أيضاً على مساحات كبيرة من الأراضي لا تقع تحت الحصار في شمال غرب وجنوب غرب البلاد على طول حدودها الدولية.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لحافلات وهي تصل منطقة بيت سحم، وتتحرك عبر شوارع ضيقة وقد أحاط بها جنود بينما بدت على المباني الإسمنتية المحيطة آثار الحرب.

وتحركت أول دفعة من الحافلات حاملة المقاتلين وأسرهم من المنطقة باتجاه مناطق في شمال سوريا.

وذكر التلفزيون، أن من المتوقع أن يغادر نحو خمسة آلاف مقاتل وأسرهم بيت سحم وبيبلا ويلدا إلى مناطق تحت سيطرة المعارضة في شمال سوريا بعد مجموعة سابقة غادرت الجيب بالفعل يوم الاثنين.