الجامعة العربية تتضامن مع المغرب في قرار قطع العلاقات مع إيران

الشارقة 24 – واس:

أعلنت جامعة الدول العربية، تضامنها مع المملكة المغربية في قرارها قطع علاقاتها مع إيران، لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، واصفة أي تدخلات إيرانية في شؤون الدول العربية بالمرفوضة والمدانة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، أن القرار الصادر عن "قمة القدس" في بالظهران، بشأن التدخلات الإيرانية عكس موقفاً عربياً صلباً في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها، مشيراً إلى أن اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة الموضوع تعد إطاراً عربياً فعالاً لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية.

وأوضح عفيفي، أن التطور الذي يعد الحلقة الأحدث في سلسلة متصلة من التدخلات الإيرانية المُزعزِعة للاستقرار في المنطقة العربية، يستدعي ألا تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستراتيجية الإيرانية التي تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار.