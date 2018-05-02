الزياني يؤكد دعم دول الخليج لجهود المبعوث الأممي لليمن

الشارقة 24 – كونا:

اجتمع معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم الأربعاء، مع مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وجرى خلال اللقاء، بحث المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية لتدارس سبل استئناف المفوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع في اليمن.

وأكد الزياني دعم دول مجلس التعاون للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لليمن وحرصها على التوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لوقف نزيف الدم في اليمن وحفظ أمنه واستقراره وسيادته وتقديم المساعدة للشعب اليمني لتخفيف معاناته في الظروف الصعبة التي يعيشها.