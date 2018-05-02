التحالف الدولي يبدأ عمليات تحرير آخر المناطق في سوريا من "داعش" الإرهابي

الشارقة 24 – واس:

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي، البدء في عمليات تحرير آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، الأربعاء، في بيان: "إن القتال سيكون صعباً، لكن الغلبة ستكون في النهاية من نصيب التحالف الدولي"، مشددة على أن القوات سترد على أي هجوم يستهدف الأميركيين أو قوات التحالف وشركاءهما، وأن الأيام التي كان يسيطر فيها تنظيم داعش الإرهابي على بعض الجيوب توشك أن تنتهي.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تعمل على إحياء عملية جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وحشد الموارد الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة ولتأمين الاستقرار في سوريا.