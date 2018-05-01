اليمن يطالب الأمم المتحدة بالإشراف على ميناء الحديدة

الشارقة 24 – وام:

شدد السفير خالد اليماني مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة على أهمية إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة من أجل ضمان وصول السلع في الوقت المناسب دون عوائق من جانب ميليشيا الحوثي، وفي إطار من الحياد، وذلك للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها السفير اليماني إلى رئيس مجلس الأمن الدولي مؤخراً بناء على تعليمات من الحكومة اليمنية لفت خلالها انتباه أعضاء المجلس إلى ما تقوم به ميليشيات الحوثي من احتجاز لـ 19 ناقلة نفط محملة بنحو 200 ألف طن من المشتقات النفطية في منطقة الرسو خارج ميناء الحديدة.

وأبلغ اليماني مجلس الأمن بأن ميليشيات الحوثي تمنع هذه السفن من الدخول إلى الميناء لتفريغ شحناتها وتعمل في الوقت نفسه على تأخير دخول ناقلات النفط إليه لأنها تحمل واردات لشركات ليست منتسبة إليها إلى جانب تعمدها تأخير دخول المشتقات النفطية لخفض العرض في السوق وزيادة السعر في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونوه اليماني إلى أنه منذ عام 2014 ما برحت ميليشيات الحوثي تستخدم ميناء الحديدة كأداة حرب ضد الشعب اليمني.

وأشار إلى أن هذه الميليشيات الانقلابية تستخدم هذا الميناء أيضا لتهريب أسلحة وقذائف إيرانية إلى اليمن بغية استخدامها في استهداف المدن اليمنية والسعودية، وشدد على أن ذلك يبرهن على أن ميليشيات الحوثي غير مسؤولة وغير مؤهلة لتشغيل مثل هذا الميناء المهم.