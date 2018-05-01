إصابة شاب برصاص الاحتلال في غزة

جانب من مسيرة "حق العودة"

الشارقة 24 – وام:



أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قرب الشريط الحدودي شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وذكرت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال غزة أن شاباً أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزون خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي شمال البلدة، ووصفت حالته بالمستقرة.



وتتواصل الفعاليات الشعبية السلمية للأسبوع الخامس على التوالي في المناطق الحدودية على طول السياج الفاصل شمال وشرق قطاع غزة في إطار مسيرة العودة.



من جهتها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من منزله في مدينة القدس المحتلة بدون تحديد الأسباب.