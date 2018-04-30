الجبير: المباحثات السعودية الأميركية استعرضت تحديات المنطقة

الشارقة 24 – واس:

قال وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، إن الاجتماع مع وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو الأحد في الرياض، كان إيجابياً وبناءً، وتم التطرق فيه للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتكثيفها في مختلف المجالات إضافة الى استعراض التحديات في المنطقة.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي، إن المشكلة الإيرانية يجب أن يتعامل معها عن طريق فرض مزيد من العقوبات على إيران لانتهاكها للقرارات الدولية المتعلقة بالصواريخ الباليستية وعقوبات عليها لدعمها للإرهاب ولتدخلاتها في شؤون المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي، أن المملكة شريك مهم وصديق قديم والشراكة الثنائية تنمو بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكداً أن بلاده لن تغفل أنشطة إيران الإرهابية وعازمة على عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، معتبراً أن الاتفاقية النووية مع إيران في شكلها الحالي لا تعزز هذا الضمان.