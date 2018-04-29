السيسي ولودريان يبحثان تعزيز الشراكة الثنائية

الشارقة 24 – رويترز:

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد في القاهرة جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.

واستعرض الجانبان الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره، حيث أكد الرئيس السيسي أن الإرهاب هو عدو الإنسانية الأول، منوهاً إلى أن تعقيدات المشهد الحالي بالمنطقة تتطلب تعزيز التنسيق القائم البلدين إزاء الملفات الإقليمية.

ومن جهته، أكد وزير خارجية فرنسا اعتزاز بلاده بالعلاقات الخاصة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط، ومشيداً بدورها الهام بالمنطقة.

وثمن جان إيف لودريان الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية على صعيد تحقيق التنمية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، مشيراً إلى استعداد بلاده لتبادل الخبرات مع مصر في هذا الصدد والمساهمة في هذه الجهود التنموية.

كما أكد الوزير الفرنسي حرص بلاده على التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء الأوضاع بالمنطقة وما تمر به من أزمات.