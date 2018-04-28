الجيش اليمني يحقق مكاسب جديدة في تعز ولحج

الشارقة 24 – واس:
حققت قوات الجيش اليمني، تقدماً جديداً باتجاه مدينة البرح غرب محافظة تعز، عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري، إن التقدم المحرز جاء إثر هجوم شنه الجيش على مواقع تتمركز فيها المليشيا في شمال معسكر خالد بن الوليد باتجاه مدينة البرح، وتمكن خلاله من تحرير موقع القفاصة والتبة السوداء.
إلى ذلك استعادت قوات الجيش اليمني عدداً من المواقع الاستراتيجية في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج جنوب اليمن، عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي.
وقال مصدر عسكري، إن الجيش استعاد موقع السنترال ومدرسة الفلاح وجبل الأخمار ومنطقة الجدد ونجد قفيل الاستراتيجي، بالإضافة إلى السيطرة النارية على الطريق الرئيس المؤدي إلى مدينة الراهدة بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية.