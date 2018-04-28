الجيش اليمني يحقق مكاسب جديدة في تعز ولحج

الشارقة 24 – واس:

حققت قوات الجيش اليمني، تقدماً جديداً باتجاه مدينة البرح غرب محافظة تعز، ‏عقب ‏معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري، إن التقدم المحرز جاء إثر هجوم شنه الجيش على مواقع ‏تتمركز ‏فيها المليشيا في شمال معسكر خالد بن الوليد باتجاه مدينة البرح، وتمكن خلاله من ‏تحرير ‏موقع القفاصة والتبة السوداء.

إلى ذلك استعادت قوات الجيش اليمني عدداً من المواقع الاستراتيجية في مديرية القبيطة شمالي ‏محافظة لحج جنوب اليمن، عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي.

وقال مصدر عسكري، إن الجيش استعاد موقع السنترال ومدرسة الفلاح وجبل الأخمار ومنطقة ‏الجدد ونجد قفيل الاستراتيجي، بالإضافة إلى السيطرة النارية على الطريق الرئيس المؤدي إلى ‏مدينة الراهدة بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية.‏