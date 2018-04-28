خلال لقاء شكري و "المبعوث الأممي"

مصر تؤكد دعمها لجهود التوصل إلى حل سياسي في ليبيا

  • السبت 28, أبريل 2018 في 8:17 م
  • سامح شكري وزير الخارجية المصري
    سامح شكري وزير الخارجية المصري
أكدت مصر دعمها للوساطة التي يقودها المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، بغية التوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية.
الشارقة 24 – وام:
 
استقبل سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم السبت، بمقر الخارجية المصرية الدكتور غسان سلامة المبعوث الدولي إلى ليبيا.
 
واستعرض الجانبان الرؤية المصرية تجاه آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.
 
وأكد شكري أن مصر تبذل قصارى جهدها في التواصل والحوار مع جميع الأطراف الليبية، معرباً عن قلقه من تدهور الوضع الأمني بعدد من المدن الليبية مؤخراً، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من العودة إلى الدائرة المفرغة للعنف من جديد.
 
وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن يكون الحل النهائي للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم ونتاجاً للتوافق بين أبناء الشعب الليبي بجميع أطيافه.