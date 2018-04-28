مصر تؤكد دعمها لجهود التوصل إلى حل سياسي في ليبيا

الشارقة 24 – وام:

استقبل سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم السبت، بمقر الخارجية المصرية الدكتور غسان سلامة المبعوث الدولي إلى ليبيا.

واستعرض الجانبان الرؤية المصرية تجاه آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

وأكد شكري أن مصر تبذل قصارى جهدها في التواصل والحوار مع جميع الأطراف الليبية، معرباً عن قلقه من تدهور الوضع الأمني بعدد من المدن الليبية مؤخراً، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من العودة إلى الدائرة المفرغة للعنف من جديد.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن يكون الحل النهائي للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم ونتاجاً للتوافق بين أبناء الشعب الليبي بجميع أطيافه.