السيسي: الإجراءات العسكرية في سيناء حتمية للحفاظ عليها

الشارقة 24 – كونا:

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، على أن الإجراءات العسكرية والأمنية المتخذة في شبه جزيرة سيناء حتمية للحفاظ عليها، موضحاً أن العمل التنموي هناك يسير بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال فعاليات ندوة تثقيفية نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 36 لتحرير سيناء.

ووجه الرئيس المصري أجهزة الدولة ببذل أقصى الجهد لتنفيذ مشروع تنمية سيناء في أسرع وقت ممكن لإتمامه بحلول عام 2022، مبيناً أن هدف بلاده هو البناء والتنمية والتعمير والسلام.

وأكد أن أن التحدي الأهم أمام مصر هو تحد داخلي وليس خارجياً، ويتمثل في الحفاظ على تماسك الدولة ووحدة شعبها، مؤكداً ضرورة عدم السماح بتهديد أمن مصر واستقرارها والانجراف وراء ما يهدد أمنها.

وأشار السيسي خلال الندوة إلى الجهود الهائلة التي تمت لإعادة بناء القوات المسلحة بعد عام 1967، موجهاً التحية والتقدير للقوات المسلحة على الإنجاز العظيم الذي تحقق خلال هذه المرحلة.