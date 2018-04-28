قطر تدفع مليار دولار وتخرج من "التحالف" مقابل "رهائنها بالعراق"

الشارقة 24:

نشرت صحيفة واشنطن بوست، فحوى مراسلات قطرية مسربة بخصوص دفع أموال لميليشيات عراقية وسورية ولبنانية، وأكدت الصحيفة أن المراسلات القطرية تظهر أن السفير القطري في بغداد تذمر من صفقة إطلاق الرهائن القطريين ووصفها بالسطو على بلاده.

وأضافت: السفير القطري في بغداد، أكد أن السوريين وحزب الله اللبناني، وحزب الله العراقي، طلبوا أموالاً من قطر، حيث أشارت فحوى المراسلات التي نشرتها واشنطن بوست، إلى أن قطر دفعت فدية لميليشيات مسلحة تبلغ 275 مليون دولار، لتحرير الرهائن، وشملت الخطة القطرية، دفع 150 مليون دولار إضافية للوسطاء، وهم رعاة للإرهاب العالمي بحسب التصنيف الأميركي، حيث كان الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله العراقي من ضمن الوسطاء.

وشملت الدفعات القطرية، إيرانيين والحكومتين التركية والعراقية وحزب الله اللبناني وجبهة النصرة، وبلغ مجموع قيمة صفقة الإفراج عن الرهائن القطريين مليار دولار.

وتظهر المراسلات، أن قطر قامت بسلسلة من الدفعات تراوحت ما بين 5 إلى 50 مليون دولار لمسؤولين إيرانيين وعراقيين، كما تم دفع 25 مليون دولار لزعيم ميليشيا حزب الله العراقي، كما تلقى قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، 50 مليون دولار من قطر خلال الصفقة، حيث كان عنصراً مهماً في صفقة الرهائن القطريين.

وقد رفض المسؤولون القطريون التعليق على فحوى المراسلات، حسب الصحيفة، حيث أظهرت المراسلات القطرية أن خطة الخاطفين تضمنت طلباً بأن تخرج قطر من التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ويبدو من المراسلات أن قطر وافقت على مطالب الخاطفين والوسطاء، الذين طلبوا من قطر وعداً بالعمل على الإفراج عن جنود إيرانيين كانوا محتجزين لدى مسلحين في سوريا،

وتبين المراسلات أن قطر دفعت 10 ملايين دولار، لوسيط اسمه أبو محمد السعدي، وتظهر أن مجموع قيمة الصفقة كان مليار دولار وتشمل الإيرانيين وصفقة تهجير البلدات الأربع في سوريا، حيث استعمل قاسم سليماني الصفقة القطرية لتنفيذ خطته لتهجير سكان أربع بلدات في سوريا.

وتظهر المراسلات القطرية، أن المفاوضين القطريين التقوا قاسم سليماني وممثلين عن المرشد الإيراني علي خامنئي، وتؤكد المراسلات أن قطر دفعت كل الأموال المطلوبة في الصفقة.