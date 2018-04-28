"الدفاع الجوي" يعترض 4 صواريخ أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

الشارقة 24 – واس:



صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من صباح السبت، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف، إطلاق 4 صواريخ باليستية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية "محافظة صعدة" باتجاه أراضي المملكة.



وأوضح العقيد المالكي، أن الصواريخ كانت باتجاه مدينة جازان وأطلقتها الميليشيا بطريقة مُتعمدة، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها جميعاً ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية، ولم تسجل أية إصابات أو أضرار.