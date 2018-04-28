قوات الأمن اليمنية تقتل قيادياً بارزاً في "داعش الإرهابي" بعدن

الشارقة 24 – واس:



أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، مقتل القيادي البارز في ‏تنظيم داعش الإرهابي، صالح ناصر فضل الباخشي، في عملية دهْم ناجحة، نفذتها فجر ‏السبت، وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني، التابعتان لإدارة أمن عدن، على ‏مبنى كان يتحصن فيه، مع عناصر آخرين من أعضاء التنظيم الإرهابي.



وأوضحت إدارة الأمن في بيان لها، أن الإرهابي الباخشي رفض تسليم ‏نفسه، وقام بإطلاق النار على قوات الأمن، ما أدى إلى مصرعه واستشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين من ‏قوات مكافحة الإرهاب اليمنية.



وأشار البيان إلى أن القوات اليمنية، اعتقلت 3 من عناصر التنظيم الإرهابي، كانوا إلى جانب القيادي الباخشي، يطلقون ‏النار باتجاه قوات الأمن، سلموا أنفسهم بعد مقتله وجرى اقتيادهم للتحقيق.‏

وعثرت القوات اليمنية في المبنى، الذي تم مداهمته، على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة ‏رشاشة.