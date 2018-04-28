قوات الأمن اليمنية تقتل قيادياً بارزاً في "داعش الإرهابي" بعدن

الشارقة 24 – واس:
أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش الإرهابي، صالح ناصر فضل الباخشي، في عملية دهْم ناجحة، نفذتها فجر السبت، وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني، التابعتان لإدارة أمن عدن، على مبنى كان يتحصن فيه، مع عناصر آخرين من أعضاء التنظيم الإرهابي.
وأوضحت إدارة الأمن في بيان لها، أن الإرهابي الباخشي رفض تسليم نفسه، وقام بإطلاق النار على قوات الأمن، ما أدى إلى مصرعه واستشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين من قوات مكافحة الإرهاب اليمنية.
وأشار البيان إلى أن القوات اليمنية، اعتقلت 3 من عناصر التنظيم الإرهابي، كانوا إلى جانب القيادي الباخشي، يطلقون النار باتجاه قوات الأمن، سلموا أنفسهم بعد مقتله وجرى اقتيادهم للتحقيق.
وعثرت القوات اليمنية في المبنى، الذي تم مداهمته، على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة رشاشة.