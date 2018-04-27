السعودية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية

الشارقة 24 – واس:

شددت المملكة العربية السعودية، مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهويـة العربية للقدس الشريف، وعلى حق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف.

وطالبت المملكة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم الثلاثين من مارس الماضي، وما تلاها ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائم قتل المتظاهرين المدنيين العزل وإيقاع العقاب الرادع على مرتكبيها.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن في جلسة المناقشة المفتوحة لبند "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، ألقاها المندوب الدائم للسعودية السفير عبد الله بن يحيى المعلمي أمس الخميس.

وقال السفير المعلمي "إن علاء الزاملي 14 عاماً، وحسين ماضي 14 عاماً، ومحمد أيوب 14 عاماً، أطفال في عمر الزهور، و40 طفلًا مثلهم، كانوا يرددون أناشيدهم الوطنية: العودة حق كالشمس تشرق في الروح وفي النفس وشعاع الحق سيحملنا لفلسطين ونور القدس، شعاع الحق، الذي كفلته لهم القرارات والمواثيق الدولية، شعاع الحق الذي لم يتمكنوا من مشاهدته بسبب رصاص قوات الاحتلال الذي أطلقه عليهم وعلى زملائهم جنود الاحتلال بدمٍ بارد، وبلا رادع من ضمير أو إنسانية".

وأضاف "لم يطلب الفلسطينيون شيئًا سوى الحق، الحق في الحياة، الحق في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، الحق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، الحق في مطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني، لاسيما القرار رقم 605 لعام 1987م والقرار رقم 904، وإننا نطالب بتشكيل لجنـة تحقيـق دولية في أحداث الثلاثين من مارس وما تلاها ومحاسبة الاحتلال على جرائم قتل المتظاهرين المدنيين العزل وايقاع العقاب الرادع على مرتكبيها".

وتابع قائلًا "إن المملكة العربية السعودية تؤكد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهويـة العربية للقدس الشريف، وعلى حق دولـة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، بما فيها القدس الشريف، وعلى حتمية انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل، وتؤكد في الوقت ذاته على التمسك بالسلام خياراً استراتيجيًا، وعلى حل الصراع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها بلادي في عام 2002م".

وفي شأن آخر، أكد السفير المعلمي أن إيران ما زالت تمارس تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية ومازالت تبث الإرهاب وتدعمه وتتبناه، مشيراً إلى أن إيران هي الداعم الأول لحزب الله الإرهابي الذي يمارس سطوته وتسلطه في لبنان، ويشعل فتيل الحرب في سوريا، ويرتكب فيها أسوأ ممارسات القتل والحصار والتطهير العرقي.

وتابع قائلاً "إيران تدعم قوى التمرد والانقلاب من مليشيات الحوثي في اليمن، وتزودها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرض لها مدن بلادي حيث وصل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية إلى هذه اللحظة 125 هجمة".

وأضاف لقد أثبتت تقارير مستقلة من الأمم المتحدة أن الصواريخ التي استهدفت بلادي من صنع إيران حيث أوضح التقرير النهائي لفريق الخبراء، أن إيران لا تمتثل للفقرة 14 من القرار 2216 عام 2015، حيث إنها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير المباشرة إلى الحوثيين.