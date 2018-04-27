الأمم المتحدة تشجب استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

الشارقة 24 – رويترز:

طالبت الأمم المتحدة الكيان الصهيوني بعدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل، ومحاسبة المسؤولين عن الأعداد الكبيرة للشهداء الذين سقطوا في غزة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، في بيان أصدره مكتب المفوض السامي الجمعة، إن استخدام القوة المفرطة ضد أي متظاهر أمر يستحق الشجب، متهماً الكيان الصهيوني بالضلوع خلال الأسابيع الأربعة الماضية بقتل 42 فلسطينياً على الأقل وإصابة أكثر من 5.500 شخص، منهم 1.739 جرحوا بالنيران الحية التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول السياج في غزة.

وأضاف في البيان الذي جاء تعقيباً على المعلومات الواردة حول أن معظم الشهداء الفلسطينيين كانوا غير مسلحين، ولم يشكلوا تهديداً وشيكاً لقوات الاحتلال عند قتلهم أو إصابتهم، في حين لم يتم الإبلاغ عن سقوط أي ضحايا من جانب الاحتلال، وأن 35 فلسطينيا قتلوا خلال مشاركتهم في مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى".

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد حول ما يمكن وقوعه في غزة خلال الفترة القادمة، وقال إن العدد الهائل من الإصابات بالنيران الحية يؤكد أن القوة المفرطة استخدمت ليست مرة واحدة أو مرتين، بل بشكل متكرر مما يثير التساؤل حول مدى مطابقة قواعد الاشتباك الخاصة بقوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.