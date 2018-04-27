مقتل 17 مدنياً بقصف لقوات النظام على "اليرموك" في دمشق

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الغارات والقصف المدفعي لقوات النظام السوري على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، أودى حتى الآن بحياة 17 مدنياً على الأقل.

وتأتي هذه الحصيلة وفق المرصد، مع تكثيف قوات النظام وتيرة قصفها على الأحياء، مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود ضحايا تحت الأنقاض.

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ بدء قوات النظام عملية عسكرية قبل تسعة ايام في جنوب دمشق، إثر رفض تنظيم " داعش" الذي يسيطر على الجزء الأكبر من المخيم مفاوضات الخروج، إلى 36 مدنياً على الأقل وفق المرصد.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن وحدات الجيش السوري بإسناد من سلاحي الجو والمدفعية تتقدم في عدة محاور بينها الحجر الأسود بعد كسر تحصينات الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

وأعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الأسبوع الماضي عن قلقها الشديد إزاء مصير المدنيين في اليرموك، وقدرت وجود نحو ستة آلاف لاجئ فلسطيني داخله.