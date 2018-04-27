3 شهداء ومئات الإصابات بـ "جمعة الشباب الثائر" في غزة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة في بيان، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب الحدود بين قطاع غزة والكيان الصهيوني في يوم الجمعة الخامس من الاحتجاجات ضمن "مسيرة العودة".

وأضاف القدرة، أن الشهيد عبد السلام بكر "29 عاماً"، استشهد برصاصة أطلقها جنود الاحتلال شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقد أكد في وقت سابق استشهاد شابين برصاص الاحتلال في شرق غزة، عرف أحدهما وهو الشهيد محمد أمين المقيد "21عاماً".

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي الإصابات بلغ نحو ستمئة بينهم أكثر من "300"، تم نقلهم إلى مستشفيات القطاع، كما وصفت حالة خمسة منهم بأنها خطيرة أو حرجة.

وبين الجرحى ثلاثة صحافيين بحسب "مركز غزة لحرية الإعلام" وهو مركز محلي يهتم بتوثيق الانتهاكات ضد الإعلاميين.

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا المنظمة للاحتجاجات على تحركات الجمعة اسم "جمعة الشباب الثائر"، بينما أقام المنظمون خياماً كبيرة على مسافة نحو 300 متر من السياج الفاصل مع الكيان الصهيوني، بعدما كانت هذه الخيام على بعد نحو 700 متر.

واقتحم عشرات المتظاهرين السياج الحدودي، بعدما قاموا باقتلاع جزء من الأسلاك الشائكة، وأشعلوا إطارات السيارات، بينما وضع آخرون سواتر رملية لحمايتهم من رصاص الاحتلال.