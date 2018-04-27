"الانقلابيون" يقصفون مستشفى حيس بـ "الحديدة"

جانب من آثار القصف على مستشفى حيس بمحافظة الحديدة

الشارقة 24 – وام:

قالت مصادر طبية، إن مستشفى حيس أحد مستشفيات محافظة الحديدة اليمنية، تعرض الجمعة لقصف بقذائف الهاون، وذلك في انتهاك جديد لحقوق الإنسان والأنظمة والمواثيق والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

ويعد قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية للمستشفى استهتاراً بأرواح المدنيين، واستهدافاً لمقدرات الشعب اليمني وبناه التحتية ومؤسساته التي تقدم خدماتها في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه اليمن.

وقالت ذات المصادر إن القصف الذي استهدف مستشفى حيس لا يزال مستمراً، مؤكدة أنه لا توجد إصابات في صفوف العاملين بالمستشفى.