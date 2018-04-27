السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية نحو نجران

الشارقة 24 – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الثانية عشرة وستة وأربعون دقيقة من ظهر الجمعة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف، إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية "شمال عمران" باتجاه أراضي المملكة .

وأوضح العقيد المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلقته المليشيا بطريقة مُتعمدة، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضه، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية، ولم تسجل أية إصابات، أو أضرار.