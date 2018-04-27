إصابة 25 فلسطينياً بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بغزة

الشارقة 24 - وام:





أصيب 25 مواطناً فلسطينياً في قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن 25 شخصاً أصيبوا بجراح مختلفة، واختناق بالغاز شرق قطاع غزة، حيث قامت قوات الاحتلال، بإطلاق قنابل الغاز بكثافة باتجاه المتظاهرين .

وفي منطقة البريج قال شهود عيان، إن العشرات من المتظاهرين تمكنوا من تسيير طائرات ورقية باتجاه الأراضي المحتلة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

ويواصل الشبان المتظاهرون إشعال الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية للقطاع، في الجمعة الخامسة من مسيرات العودة جمعة "الشباب الثائر"، حيث أقيمت صلاة الجمعة في نقاط التجمع الخمسة على الحدود.