عادل الجبير: السعودية طالبت بتحرك دولي فعال لمواجهة الإرهاب وتمويله

الشارقة 24 – بنا:



شارك وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان "لا مال لدعم الإرهاب ".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الجبير تصريحاً صحفياً، على هامش المؤتمر، أكد فيه أن المملكة العربية السعودية طالبت بتحرك دولي فعال لمواجهة الإرهاب وتمويله، وأن المملكة استضافت أول مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب عام 2005.

وأوضح الوزير أن المملكة العربية السعودية عضو فاعل في مراقبة الأموال، ودعمت تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وهي من أوائل الدول التي أسست التحالف الدولي لمكافحة "داعش".

واستعرض المبادرات العديدة التي قادتها السعودية ومنها، تأسيس التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، و تأسيس ‫المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال".