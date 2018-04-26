قوات "الأسد" تقصف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين

دخان يتصاعد من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق

الشارقة 24 – رويترز:



عرضت وسائل إعلام حكومية سورية، صوراً لهجوم بري قادته دبابات على مشارف منطقة الحجر الأسود المتاخمة لمخيم اليرموك المترامي الأطراف في دمشق، وتتعرض المناطق السكنية منذ أيام لضربات جوية وقصف مدفعي مستمر.



وحذر بيير كراهينبول مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من عواقب كارثية للتصعيد في المخيم الذي تحمل ألماً ومعاناة لا يوصفان على مدار سنوات الأزمة السورية.



وقال كريستوفر جونيس المتحدث باسم "أونروا"، إن محنة المدنيين المتبقين تفاقمت، وأضاف "كثيرون ينامون في الشوارع ويستجدون الدواء، لا يوجد تقريباً مياه أو كهرباء، معاناتهم لا يمكن تحملها".