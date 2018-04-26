الجبير: 100 مليون دولار لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري

الشارقة 24 – بنا:

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية ستقدم 100 مليون دولار لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.

جاء ذلك خلال مشاركة الجبير، أمس الأربعاء، في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، مشيراً إلى أن هذه المساهمة ستتم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال في كلمته بالمؤتمر التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس": "إن انعقاد هذا اللقاء الدولي يأتي في أعقاب الجريمة المروعة التي تعرضت لها مدينة دوما في الغوطة الشرقية بسوريا، التي راح ضحيتها المدنيون والأبرياء من النساء والأطفال"، مضيفاً: "أن العالم أمام نظام متحالف مع ميليشيات إرهابية يرى أن نشر الفظائع وارتكاب الجرائم سيحقق له النصر، وأن جرائم الحرب تؤتي ثمارها، فلم يكتفي بقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، وسياسيات التجويع والحصار، والتطهير العرقي والطائفي، والتغيير الديمغرافي للمدن والبلدات السورية، ليأتي استخدامه للسلاح الكيميائي صادماً للعالم بأسره".

أوضح أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي والسلمي، وأن المملكة العربية السعودية سعت لإيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها، وعملت لتجنب المأساة الإنسانية التي نعيشها اليوم.

ولفت إلى أن السعودية دعت إلى تطبيق القرارات الدولية لا سيما بيان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن 2254 بما يلبي حقوق ومطالب الشعب السوري في دولة موحدة مدنية ينعم فيها بالأمن والاستقرار لكل أطيافه ومكوناته وعلى أساس المواطنة، مشيراً إلى أن إعادة إعمار سوريا لن تتم إلا من خلال عملية سياسية جادة تؤدي إلى مرحلة انتقال سياسي تكون محل توافق المجتمع الدولي، وتمثل التوافق السوري الداخلي.