المليشيا الحوثية تعيق حركة الشحنات والمواد الإغاثية إلى الداخل اليمني

الشارقة 24 - واس:



أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن جميع العمليات العسكرية في اليمن سواء كانت جوية أو بحرية أو برية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، مشيراً إلى أن عدد التصاريح البحرية الصادرة لمزاولة العمليات الإنسانية وأوامر عدم الاستهداف منذ بداية العمليات العسكرية وحتى اليوم بلغت، 22622 تصريحاً.

وبين العقيد المالكي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، أمس الأربعاء: "أن تصاريح البحرية الصادرة من 16 إبريل إلى اليوم لميناء الحديدة بلغت 12تصريحاً لـ 12 سفينة، كما بلغت التصاريح الجوية 49 رحلة جوية إلى الداخل اليمني بلغ عدد ركابها 1009 ركاب، فيما بلغ عدد التصاريح من جميع المنافذ البرية 36 تصريحاً، كما أن التصاريح البحرية لجميع الموانئ خلال الفترة ذاتها 54 تصريحاً لمواد غذائية وطبية ومشتقات نفطية ومواشي وغيرها"، مشيراً إلى أن عدد السفن التجارية المتواجدة حالياً في الموانئ اليمنية بلغ مجموعها 22 سفينة .

ولفت العقيد المالكي النظر إلى تواجد 19 سفينة متوجهة إلى ميناء الحديدة وتم إعطاءها التصاريح من قبل قوات التحالف ولم يتم السماح لها بالدخول لميناء الحديدة من قبل المليشيا الانقلابية، في عملية تأخير دخول المواد اللازمة والإغاثية لميناء الحديدة بغرض رفع الأسعار وإيجاد سوق سوداء في الحديدة وغيرها من المناطق اليمنية.

وأشار المالكي إلى أن المليشيا الحوثية تقوم بإعاقة تحرك الشحنات والمواد الإغاثية وبعض الصهاريج الخاصة بالوقود المتواجدة في نقطة التفتيش في ذمار، وهي تخص إحدى المنظمات الأممية التي يبلغ عددها تقريباً حوالي 11شاحنة وموجودة في نقطة التفتيش والجمارك في ذمار، مستعرضاً بعض الصور لتدفق المساعدات الإنسانية ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي تشمل المناطق اليمنية كافة .