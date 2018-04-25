الجيش اليمني يتقدم في "محور الشريجة"

عناصر من الجيش اليمني، أرشيفية

الشارقة 24 – وام:

بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة انتصارات عسكرية جديدة في محور الشريجة حيث تمكنت من تحرير جبلي "الجعشة" و"السنترال" بالكامل المطلين على الطريق الرئيسي باتجاه مدينة الراهدة جنوب شرقي محافظة تعز وصولاً إلى مدرسة السحي.

وتواصل القوات التقدم النوعي بدعم مباشر من قيادة التحالف العربي في عدن باتجاه مدينة الراهدة الواقعة جنوب شرقي محافظة تعز والتي تتخذها ميليشيات الحوثي الإيرانية قاعدة عسكرية لإمداد عناصرها بالأسلحة والذخائر في عدة جبهات في ظل استمرار المواجهات مع مسلحي الحوثي والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر الميليشيات.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات ومواقع عسكرية لميليشيات الحوثي وآليات ومخازن أسلحة وذخائر جنوب غرب محافظة تعز في عملية عسكرية قاسمة أدت إلى انهيار واسع في صفوف الميليشيات.

كان قد بدأ الجيش اليمني والمقاومة عملية عسكرية برية وجوية مدعومة من قوات التحالف بآليات عسكرية ثقيلة وغطاء جوي حيث توجهت القوات باتجاه محور الشريجة وحمالة نحو أماكن تمركز الميليشيات.

وساهم تحرير الشريجة - المدخل الشرقي لمحافظة تعز - في سقوط جبهات أخرى من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية التي منيت بالهزيمة والانكسار تاركة خلفها عتادها وقتلاها .

وتواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي تطهير كامل التراب اليمني من ميليشيات الحوثي الانقلابية وتدمير الآليات العسكرية التابعة لها في مختلف جبهات القتال باليمن، وإنهاك قدراتهم العسكرية لتوجه بذلك ضربات قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.