15 سبتمبر يوماً للأرصاد الجوية العربية

الشارقة 24 – وام:



اعتمد المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية خلال اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة سعادة الدكتور عبد الله المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد بصفته رئيساً للمكتب يوم 15 سبتمبر من كل عام يوماً للأرصاد العربية، وتم اختيار هذا اليوم ليوافق تاريخ تأسيس اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية حيث تم تأسيس اللجنة في الخامس عشر من سبتمبر 1970.



وتخلل الاجتماع إقراراً للبنود والسياسات المقترحة الناتجة عن اللجان الفرعية والمتمثلة في لجنة أرصاد الطيران واللجنة الإعلامية ولجنة الطقس والمناخ كما تم التوجيه لدراسة وتطوير الاستراتيجية 2020-2030 وعرضها على اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية بالجامعة قبل شهر سبتمبر 2018 لرفعها لمجلس الوزراء.



جاء اجتماع المكتب التنفيذي على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية المنعقدة حالياً بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .



وفي كلمته خلال تسليم مهام الرئاسة قدم المندوس تمنياته بالتوفيق والنجاح لمعالي الدكتور خليل الثقفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية الرئيس الجديد للمكتب التنفيذي كما قدم شكره للحضور وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على حسن الاستضافة والتنظيم المميز لهذه الدورة .



وكانت اللجنة قد ناقشت عدة بنود منها تغيير مسمى لجنة الإعلام إلى لجنة التوعية والإعلام والتأكيد على خلق الكوادر المتخصصة في تقديم النشرات الجوية وإدخال مواد الأرصاد الجوية في المناهج الدراسية.