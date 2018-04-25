الحكومة السورية تسعى للسيطرة على شمال حمص قريباً

الشارقة 24 – رويترز:



قال علي حيدر وزير المصالحة الوطنية في الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، إن دمشق تخطط لاستعادة جيب خاضع لسيطرة المعارضة شمالي مدينة حمص قريباً، بعدما تكمل اتفاقات استسلام مع جماعات مسلحة حول العاصمة.



وبعدما نجح الجيش السوري والقوات المتحالفة معه في استعادة الغوطة الشرقية، أكبر منطقة كانت خاضعة لسيطرة المعارضة بالقرب من دمشق، في مطلع إبريل، يقترب الآن من استعادة بضعة جيوب باقية حول العاصمة.

وقال حيدر إن الحكومة ستركز على استعادة جيب خاضع لسيطرة المعارضة شمالي مدينة حمص بعد تأمين المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق.