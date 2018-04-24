ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد سلطان بن حمدان سفيراً للدولة

الشارقة 24 – وام:

تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، الثلاثاء، أوراق اعتماد سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفيراً للدولة لدى المملكة.

ورحب ملك البحرين - خلال الاحتفال الذي جرى بقصر الصخير - بسعادة سفير الدولة، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وبما وصلت إليه من تقدم ونمو في الميادين كافة، معرباً عن أمنياته لسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بكل التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

ونقل سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى ملك البحرين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته الطيبة له بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات الوطيدة بين الجانبين على مختلف الصعد.